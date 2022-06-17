المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي: قرار تاريخي

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أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي الجمعة.وقالت إن "المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيًا، وثانيًا بمنحها وضع المرشح. وهذا بالطبع شريطة أن تنفذ الدولة عددًا من الإصلاحات المهمة".وأضافت فون دير لايين "نعلم جميعًا أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبي".وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 حزيران وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ "القرار التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.وكتب زيلينسكي على تويتر "ممتن لأورسولا فون دير لايين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية للقرار التاريخي".