أوكرانيا تفرض على الروس الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستطبق نظاما يفرض على الروس الحصول على تأشيرة دخول اعتبارا من الأول من تموز.وبعد نحو أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، أكد زيلينسكي على تطبيق تلغرام أن الحكومة الأوكرانية ستتبنى قرارا رسميا بهذا المعنى خلال اليوم لمواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة أراضي الدولة.وسينهي القرار دخول الروس بلا تأشيرة إلى أوكرانيا، المطبق منذ استقلال الجمهورية السوفياتية السابقة في 1991.وأوضح رئيس الإدارة الرئاسية أندريتش يرماك أنه على خلفية الحرب التي شنتها روسيا من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا، مؤكدا أن "الأمن هو الأولوية".وتربط بين سكان هاتين الجمهوريتين السلافيتين السوفياتيتين السابقتين اللتين تفصل بينهما حدود طولها نحو 2300 كيلومتر، علاقات عائلية.وانخفض عدد الروس الذين يسافرون إلى أوكرانيا بشكل حاد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، الذي تلته حرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بدعم من الكرملين.