قتيل وسبعة جرحى بهجوم على مسجد في شرق أفغانستان

الإعلان

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب سبعة آخرون في هجوم بقنبلة على مسجد في شمال شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة، حسب ما ذكرت الشرطة المحلية.وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندوز قاري عبيد الله عبيدي لوكالة فرانس برس إن الانفجار وقع في مسجد في منطقة الإمام صاحب وأسفر عن مقتل أحد المصلين وإصابة سبعة آخرين.وسبق أن شهدت هذه المنطقة هجوما مماثلا في 22 نيسان/أبريل استهدف مسجدا يرتاده صوفيون خلال صلاة الجمعة وأدى إلى مقتل 36 شخصًا على الأقل.وأضاف عبيدي أن "المتفجرات زرعت داخل المسجد، ووقع الانفجار بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة".