أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 00:55
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هل سيعقد اجتماع ثنائي بين بايدن وولي العهد السعودي؟

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Lebanon News
اعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان، خلال زيارته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط، الشهر المقبل.‏

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين إنه سيلتقي ولي العهد السعودي "كجزء من اجتماع دولي أوسع"، وفقا لوكالة "رويترز".

وجاءت إجابة جو بايدن أثناء مغادرته إلى ديلاوير، وذلك ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع موضوع مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خلال زيارته للسعودية.
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وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه "لم يأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية".
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