انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول

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LBCI News Lebanon

سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار صباح السبت بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الافغانية كابول، كما أكد شهود لوكالة فرانس برس.



وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لفرانس برس "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.