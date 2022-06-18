أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 02:13
18/06/2022 02:13:36
انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول
انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول
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LBCI News Lebanon
سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار صباح السبت بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الافغانية كابول، كما أكد شهود لوكالة فرانس برس.
وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لفرانس برس "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.
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