أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 02:13
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انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول

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انفجارات وإطلاق نار في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول
Lebanon News
سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار صباح السبت بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الافغانية كابول، كما أكد شهود لوكالة فرانس برس. 
      
وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لفرانس برس "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.
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