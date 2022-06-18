أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 04:12
Back

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطوارئ,الإكوادور,رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات
episodes
رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات
Lebanon News
أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الجمعة حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات في البلاد بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو، بعد أعمال عنف خلال إحتجاجات للسكان الأصليين على زيادة أسعار الوقود. 
     
وقال لاسو في خطاب بثه التلفزيون: "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد، وهذا يلزمني إعلان حالة الطوارئ في بيتشينتشا (حيث تقع كيتو) وإيمبابورا وكوتوباكسي إعتبارًا من منتصف ليل الجمعة السبت (05:00 ت غ السبت)".
الإعلان
     
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس بنشر القوات المسلحة للحفاظ على النظام أو لتعليق حقوق المواطنين أو فرض حظر للتجول. 
الإعلان
إقرأ أيضاً