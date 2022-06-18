رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات

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أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الجمعة حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات في البلاد بما فيها تلك التي تضم العاصمة كيتو، بعد أعمال عنف خلال إحتجاجات للسكان الأصليين على زيادة أسعار الوقود.وقال لاسو في خطاب بثه التلفزيون: "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد، وهذا يلزمني إعلان حالة الطوارئ في بيتشينتشا (حيث تقع كيتو) وإيمبابورا وكوتوباكسي إعتبارًا من منتصف ليل الجمعة السبت (05:00 ت غ السبت)".وتسمح حالة الطوارئ للرئيس بنشر القوات المسلحة للحفاظ على النظام أو لتعليق حقوق المواطنين أو فرض حظر للتجول.