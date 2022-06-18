أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 07:29
Back

الشرطة الجنائية الألمانية تحقق في مئات جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا

الشرطة الجنائية الألمانية تحقق في مئات جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوكرانيا,الشرطة الجنائية الألمانية,الشرطة الجنائية الألمانية تحقق في مئات جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا
episodes
الشرطة الجنائية الألمانية تحقق في مئات جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا
Lebanon News
أعلن مكتب الشرطة الجنائية الإتحادي في ألمانيا السبت أنه يحقق في مئات جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا، مشيرًا أيضًا إلى أنه يسعى لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.
      
وقال رئيس المكتب هولغر مونش لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": "حتى الآن، تلقينا أكثر من مئات الأدلة في هذا الإتجاه."
الإعلان
      
ولا يشمل التحقيق فقط مرتكبي جرائم الحرب إنما أيضًا المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.
      
وأضاف مونش: "إنه الجزء الأصعب من تحقيقنا، إنه أحجية معقدة".
      
وأكد أن هدفنا الواضح هو تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم إلى القضاء بما في ذلك في ألمانيا التي يتمتع قضاؤها بالإختصاص العالمي ما يسمح له بالمحاكمة على بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً