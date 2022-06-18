الشرطة الجنائية الألمانية تحقق في مئات جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا

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أعلن مكتب الشرطة الجنائية الإتحادي في ألمانيا السبت أنه يحقق في مئات جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا، مشيرًا أيضًا إلى أنه يسعى لتحديد المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.وقال رئيس المكتب هولغر مونش لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": "حتى الآن، تلقينا أكثر من مئات الأدلة في هذا الإتجاه."ولا يشمل التحقيق فقط مرتكبي جرائم الحرب إنما أيضًا المسؤولين العسكريين والسياسيين عن هذه الجرائم.وأضاف مونش: "إنه الجزء الأصعب من تحقيقنا، إنه أحجية معقدة".وأكد أن هدفنا الواضح هو تحديد المسؤولين عن الفظائع، وإثبات أفعالهم من خلال تحقيقاتنا وإحالتهم إلى القضاء بما في ذلك في ألمانيا التي يتمتع قضاؤها بالإختصاص العالمي ما يسمح له بالمحاكمة على بعض الجرائم أينما ارتُكبت في العالم.