أخبار دولية
18 حزيران 2022 - 09:11
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ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا

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ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا
Lebanon News
يزور ولي العهد السعودي بدءًا من الإثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية لها تطوي صفحة أزمة حادة نشبت إثر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، على مأ أفاد مسؤول ودبلوماسي السبت.
      
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 حزيران، موضحًا أنها ستجري في أنقرة. 
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وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بادين للسعودية، في خطوة تسدل الستار عن تهميش غربي للحاكم الفعلي للمملكة إثر جريمة قتل خاشقجي.
 
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