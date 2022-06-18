ولي العهد السعودي يزور مصر والأردن قبل توجهه إلى تركيا

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يزور ولي العهد السعودي بدءًا من الإثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية لها تطوي صفحة أزمة حادة نشبت إثر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، على مأ أفاد مسؤول ودبلوماسي السبت.وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 حزيران، موضحًا أنها ستجري في أنقرة.وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بادين للسعودية، في خطوة تسدل الستار عن تهميش غربي للحاكم الفعلي للمملكة إثر جريمة قتل خاشقجي.