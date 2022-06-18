البتكوين يتراجع إلى نحو 18 ألف دولار

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واصل سعر البتكوين انخفاضه السبت بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، بحيث بلغ 18,246 دولارًا عند الساعة 18,40 بتوقيت غرينتش، بتراجع نسبته 10,75% عن قيمته الجمعة، في أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول 2020.ومنذ بلوغه أعلى مستوياته في 10 تشرين الثاني 2021 (68,991 دولارًا)، خسر البتكوين أكثر من 72% من قيمته.وتراجعت كل العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد السبت. وفقدت إيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا، نحو 10% من قيمتها. وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفدرالي الأميركي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخّم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل سبعة أشهر، تراجعت إلى ما دونإضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة البتكوين بعد تعليق منصتي "سلسيوس" Celsius و"بابل فاينانس" Babel Finance عمليات السحب. واقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة "التاريخية" مثل البتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة. أما الثانية فقالت لعملائها الجمعة إنها ستعلق كل عمليات السحب بسبب "ضغوط غير اعتيادية على السيولة".وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب البتكوين من أكبر منصة في العالم، "باينانس" Binance، هذا الأسبوع، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة. وأعلنت منصة "كوينبيس" Coinbase من جهتها الثلاثاء أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.