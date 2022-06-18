60 بالمئة فقط من أراضي بوركينا فاسو تحت سيطرة الدولة

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اعلن وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) محمد إيسوفو السبت إن السلطات في بوركينا فاسو تسيطر فقط على 60 بالمئة من أراضي البلاد، وذلك بعد محادثات أجراها مع المجلس العسكري الحاكم فيها. وقال إيسوفو "اليوم 40 بالمئة من الأراضي خارج سيطرة الدولة".وإثر محادثات مع قائد المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، قال إيسوفو إن "بوركينا فاسو تواجه حاليا أزمة متعددة الأبعاد: أمنية وإنسانية وسياسية واجتماعية-اقتصادية".وإيسوفو رئيس سابق للنيجر عيّنته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة، وسيطا مكلفا ملف بوركينا فاسو، وهو توجّه إلى واغادوغو للبحث في الجدول الزمني لإعادة البلاد إلى الحكم الديموقراطي.وتشهد بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية متكررة منذ عام 2015 تشنّها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,9 مليون نازح.