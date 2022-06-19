رئيس البيرو يدعو إلى قمة إقليمية لمعالجة قضايا الهجرة

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دعا رئيس البيرو بيدرو كاستيّو نظراءه في الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي إلى قمة إقليمية لمعالجة قضايا الهجرة.وقال كاستيّو في نهاية اجتماع مجلس الوزراء في مدينة تاكنا الواقعة عند الحدود مع تشيلي: "سننظّم هذا الحدث لتناول مسألة الهجرة الملحة. إنها مسألة تثير قلقنا جميعاً".وأضاف: "أدعو نظرائي الرؤساء إلى المشاركة في هذا الاجتماع في البيرو"، من دون أن يحدد موعداً له.وتأتي هذه المبادرة بعد ثمانية أيام من انعقاد "قمة الأميركيتين" برعاية الولايات المتحدة، التي طغت عليها الاحتكاكات أكثر من أي إعلانات ملموسة ومهمّة، كما أطلقت في نهايتها عشرون دولة شراكة حول الهجرة في أميركا اللاتينية.وفرّ أكثر من ستة ملايين فنزويلي من بلادهم في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية حادة للغاية.وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فدريكو لويس أغوستي، في حديث إلى الإذاعة البيروفية، إنّ البيرو استقبلت 1,3 مليون مهاجر من فنزويلا، بينما استقبلت كولومبيا 1,8 مليوناً.