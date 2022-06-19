اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي... ماذا بحثا؟

الإعلان

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.ووفق بيان للخارجية الإيرانية، أكد عبد اللهيان أنّ بلاده تولي الأولوية للجيران في السياسة الخارجية. ودعا إلى زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين، معتبرا أن ذلك يمهد لتوسيع وتنمية العلاقات بينهما.ولفت المسؤول الايراني الى إنّ حضور الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يزعزع استقرارها وأمنها، ويسبب الاغتيال والتخريب في كل المنطقة.من جهته، أكد وزير الخارجية الإماراتي، أن ثمة مصالح مشتركة بين البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الإمارات لن تسمح للقيام بأعمال مخربة ضد جيرانها انطلاقاً من أراضيها، وتولي الاهتمام دائماً بأمن الجيران.كما دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي إلى زيارة طهران.