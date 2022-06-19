تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق

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أعلنت مصادر طبية عراقية الأحد إصابة 13 شخصا بمرض الكوليرا في العراق، عشرة منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد المرض منذ عشر سنوات، بدون تسجيل وفيات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحافي الأحد في السليمانية "تم تسجيل 10 حالات (أصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".وأشار الى وجود 56 اصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.ولفت هورامي الى "تسجيل حوالى أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.وقال ان "الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الاوسط، وتعود "أخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" الى الجنوب من بغداد.ويؤدي الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، الى الاصابة بإسهال وتقيؤ.ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.