قمة مصرية- اردنية- بحرينية في شرم الشيخ...السيسي: نتطلع إلى تعزيز التعاون البناء

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة ثلاثية يعقدها فى شرم الشيخ، مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن بما يحقق المصالح المشتركة بظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي بأن الضيفين "أشادا بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميا ودوليا".كما تناولت المباحثات "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة"، حيث "أكد القادة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة"، بحسب بسام راضي.