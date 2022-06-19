أخبار دولية
19 حزيران 2022 - 14:02
19/06/2022 14:02:00
هل سيلتقي الرئيس بايدن وولي العهد السعودي؟
هل سيلتقي الرئيس بايدن وولي العهد السعودي؟
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LBCI News Lebanon
في رد بدا كسعي للتخفيف من حدّة الهجوم الذي يتعرض له بحسب المراقبين، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن هدف زيارته للمملكة العربية السعودية المتوقعة في منتصف شهر تموز المقبل، هو حضور لقاء دولي لا لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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