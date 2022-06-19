أخبار دولية
19 حزيران 2022 - 14:02
Back

هل سيلتقي الرئيس بايدن وولي العهد السعودي؟

هل سيلتقي الرئيس بايدن وولي العهد السعودي؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخليج, السعودية , ولي العهد السعودي ,بايدن,هل سيلتقي الرئيس بايدن وولي العهد السعودي؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في رد بدا كسعي للتخفيف من حدّة الهجوم الذي يتعرض له بحسب المراقبين، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن هدف زيارته للمملكة العربية السعودية المتوقعة في منتصف شهر تموز المقبل، هو حضور لقاء دولي لا لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً