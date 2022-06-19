أخبار دولية
19 حزيران 2022 - 13:57
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قطر تختار شركة ايطالية كشريك أجنبي لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم

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Lebanon News
أعلنت قطر اختيار شركة إيني الإيطالية كشريك أجنبي للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، اي بنسبة 25 بالمئة في مشروع مشترك يملك 12,5 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ كلفته 28 مليار دولار.
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