قطر تختار شركة ايطالية كشريك أجنبي لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم

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LBCI News Lebanon

أعلنت قطر اختيار شركة إيني الإيطالية كشريك أجنبي للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، اي بنسبة 25 بالمئة في مشروع مشترك يملك 12,5 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ كلفته 28 مليار دولار.