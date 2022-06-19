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19 حزيران 2022 - 14:57
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أ.ف.ب.: لوبن تعد بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة" بعد النتيجة "التاريخية" لليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية

أ.ف.ب.: لوبن تعد بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة" بعد النتيجة "التاريخية" لليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوبن,
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أ.ف.ب.: لوبن تعد بممارسة &quot;معارضة حازمة&quot; و&quot;مسؤولة&quot; بعد النتيجة &quot;التاريخية&quot; لليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية
Lebanon News
 
 
 
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