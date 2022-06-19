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19 حزيران 2022 - 14:57
19/06/2022 14:57:58
أ.ف.ب.: لوبن تعد بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة" بعد النتيجة "التاريخية" لليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية
أ.ف.ب.: لوبن تعد بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة" بعد النتيجة "التاريخية" لليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية
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LBCI News Lebanon
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