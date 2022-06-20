أخبار دولية
20 حزيران 2022 - 06:19
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زادة: لدى طهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن

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Lebanon News
اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة استمرار ايران في المسار الدبلوماسي، معتبرا ان  لدى طهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها.
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