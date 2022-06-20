أخبار دولية 20 حزيران 2022 - 06:19 20/06/2022 06:19:04 زادة: لدى طهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن

زادة: لدى طهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن

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LBCI News Lebanon

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة استمرار ايران في المسار الدبلوماسي، معتبرا ان لدى طهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها. الإعلان

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