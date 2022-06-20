روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات نفطية في البحر

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اتهمت السلطات الروسية الاثنين القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، لافتة الى سقوط ثلاثة جرحى على الاقل وعمليات انقاذ قائمة.وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على تلغرام، "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة تشيرنومورنيفتغاز، انا على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الروسية ونحاول انقاذ الناس".واوضح انه تم انقاذ خمسة اشخاص من 12 بينهم ثلاثة جرحى فيما عمليات البحث عن الاخرين مستمرة "بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية".