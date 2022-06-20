أخبار دولية
20 حزيران 2022 - 10:53
20/06/2022 10:53:15
حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي
حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي
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LBCI News Lebanon
صفعة!
استحالةُ الحكم!
خيبةُ املٍ كبيرة!
هي عناوينُ لبعضِ الصحفِ الفرنسيةِ تعليقًا على نتائجِ الدورةِ الثانيةِ من الانتخاباتِ التشريعية في فرنسا.
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