أخبار دولية
20 حزيران 2022 - 13:43
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المفاوضات النووية بين إيران وأميركا... "راوح مكانك"

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Lebanon News
منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وايران في فيينا بشأن احياء الاتفاقِ النووي معلقة حتى اشعار آخر.
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