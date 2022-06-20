المفاوضات النووية بين إيران وأميركا... "راوح مكانك"

منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية... المفاوضات النووية معلقة حتى اشعار آخر

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LBCI News Lebanon

منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وايران في فيينا بشأن احياء الاتفاقِ النووي معلقة حتى اشعار آخر.