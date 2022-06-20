مقتل فتى وإصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار خلال حفل موسيقي في الشارع في واشنطن

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أفادت الشرطة بأن صبيا يبلغ من العمر 15 عاما قتل وأصيب ثلاثة اشخاص بينهم شرطي، بالرصاص مساء الأحد في واشنطن بعد حفل موسيقي اقيم في الشارع.وسبق إطلاق النار حادثان آخران أثارا الذعر بين الجمهور الذي كان يحضر حفلة موسيقية غير مرخص لها للاحتفال بالذكرى السنوية لانتهاء العبودية في الولايات المتحدة.وأعلن قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي للصحافيين أن أشخاصا عدة أصيبوا أثناء فرارهم.ثم علقت الشرطة الحفلة لأسباب أمنية.وعلى الرغم من الانتشار الكبير لقوات الأمن، بدأ إطلاق النار بعيد ذلك وقتل الفتى وفقًا لكونتي.ونقل الشرطي والجريحان الآخران إلى المستشفى. وبحسب كونتي، لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار ولم يتم العثور على السلاح المستخدم.وأعلن أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى هو المستهدف، كاشفا أن الشرطة ضبطت سلاحين ناريين غير مرخصين في مكان قريب وكانت تبحث عن رجل يحمل سلاحًا غير مرخص.واعتبر أنه "من غير المقبول" حضور أشخاص يحملون أسلحة نارية غير مرخصة "تجمعات كبيرة في المناطق المكتظة" ويجعلونها "خطيرة على الأشخاص الذين يريدون الاستمتاع بالطقس الجميل وبعيد الأب وبمدينتنا"، قائلا: "شخص واحد يكفي ليحصل ذلك (...) ولسوء الحظ خسر فتى يبلغ من العمر 15 عامًا حياته".