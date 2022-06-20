ولي العهد السعودي يصل إلى مصر

الإعلان

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم إلى مصر في مستهل جولة في المنطقة تقوده أيضاً إلى كلّ من الأردن وتركيا.وكان في استقبال الأمير محمد في أرض المطار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حليفه الكبير في المنطقة، الذي سيناقش معه "القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، على ما أفاد بسام الراضي المتحدث باسم الرئيس المصري.وكان مسؤول سعودي قال لوكالة فرانس برس السبت إنّ الأمير سيوقّع خلال جولته الإقليمية "اتفاقات عدّة".ويجري محمد بن سلمان اعتباراً من الأربعاء أول زيارة له إلى تركيا منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018 ما أدّى إلى أزمة حادّة في العلاقة بين البلدين.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار المملكة العربية السعودية في نهاية نيسان والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدّي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.وتأتي جولة الأمير محمد الإقليمية قبل ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية.