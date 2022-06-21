أخبار دولية
21 حزيران 2022 - 01:24
Back

ماكرون يجتمع الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية بعد انتكاسته الإنتخابية

ماكرون يجتمع الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية بعد انتكاسته الإنتخابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيمانويل ماكرون,الرئاسة الفرنسية,ماكرون يجتمع الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية بعد انتكاسته الإنتخابية
episodes
ماكرون يجتمع الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية بعد انتكاسته الإنتخابية
Lebanon News
أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إجتماعات متتالية مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد إستراتيجية لمصلحة الفرنسيين بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الإنتخابات التشريعية.
     
الإعلان
وقال مسؤول في الإليزيه إن "رئيس الجمهورية، بصفته ضامنًا للمؤسسات، مصمم على العمل لصالح الفرنسيات والفرنسيين".
     
وأضاف: "حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحولات الضرورية للبلد. هذا هو سبب هذا الإجتماع مع القوى السياسية: الحوار والتحادث من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصب في خدمة الشعب الفرنسي".
    
وسيلتقي ماكرون على التوالي ممثلي القوى السياسية التي ستشكل الكتل النيابية في الجمعية الوطنية الجديدة.
الإعلان
إقرأ أيضاً