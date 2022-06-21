أخبار دولية 21 حزيران 2022 - 06:08 21/06/2022 06:08:46 وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي آتية من الشارقة

وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي آتية من الشارقة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشارقة, مطار اللاذقية الدولي ,رحلة طيران,وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي آتية من الشارقة

LBCI News Lebanon

وصلت أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة، وذلك بعد تحويل مسار الرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات محلية أخرى ريثما يعود لعمله الاعتيادي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي الأخير. الإعلان

الإعلان