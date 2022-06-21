أخبار دولية
21 حزيران 2022 - 06:08
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وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي آتية من الشارقة

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وصول أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي آتية من الشارقة
Lebanon News
وصلت أول رحلة طيران إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة، وذلك بعد تحويل مسار الرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات محلية أخرى ريثما يعود لعمله الاعتيادي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي الأخير.
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