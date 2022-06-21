من القاهرة.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة إقليمية تشمل مصر الاردن وتركيا

ولي العهد السعودي يبدأ جولة إقليمية

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LBCI News Lebanon

هو مقتطفٌ من فيديو نشرَته السفارةُ السعودية في القاهرة مع هاشتاغ #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر، احتفاءً بزيارة ولي العهد السعودية محمد بن سلمان إلى مصر في جولةٍ اقليميةٍ بدأَها من مِصر ومن ثم الى الاردن على أن يكونَ خِتامَها في تركيا.