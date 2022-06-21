الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق في محادثات فيينا حول النووي الإيراني يتطلب "جهدا"

الإعلان

أكد الثلاثاء المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التوصل لاتفاق في ملف النووي الإيراني ممكن إنما يتطلب بذل "جهد".وقال بيتر ستانو خلال مؤتمر صحافي إن "المفاوضات مستمرة في جنيف. نقترب من اتفاق نهائي، لكننا لم نتوصل إليه بعد". وتابع "هذا الأمر يتطلب جهدا"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول النقاط التي لا تزال عالقة. وأوضح المتحدث "نحن نتولى التنسيق، لا يمكننا أن نعلّق على المناقشات الجارية". لكن قال "نحن قلقون إزاء عدم وفاء إيران بالتزاماتها".وترمي المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي وإعادة إيران للتقيّد بكل بنوده.لكن محادثات فيينا تراوح مكانها منذ آذار، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها.