البحرية الأميركية تطلق عيارات تحذيرية في اتجاه زوارق إيرانية اقتربتا من سفينتين لها قرب مضيق هرمز

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أعلنت البحرية الأميركية الثلاثاء أنّها أطلقت عيارات تحذيرية لمنع ثلاثة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني من الاقتراب من سفينتين أميركيتين من الأسطول الخامس قرب مضيف هرمز الاستراتيجي.وقالت البحرية في بيان صادر عن مقر الأسطول الخامس في البحرين إنّ الزوارق الإيرانية حاولت الاقتراب الاثنين "بطريقة غير آمنة وغير مهنية" من السفينتين اللتين كانتا تقومان بدورية روتينية.وأوضحت أنّ أحد الزوارق اقترب "بسرعة عالية وبشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعدما أصدرت سفينة الدورية الأميركية إشارات تحذير مسموعة"، وبعدها إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، في حادث استمر ساعة.