هل تفضي المشاورات التي دعا اليها ماكرون الى تجنب فترة عدم الاستقرار؟

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LBCI News Lebanon

هل تدخل فرنسا في فترة طويلة من الشلل بعد نتائج الانتخابات الاخيرة، معطوفة على الحرب في أوكرانيا والضغوط المتزايدة على الاقتصاد المحلي، وفي ظل التغير المناخي الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية بشأنها؟