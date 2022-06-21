حريق المنصة النفطية الروسية المستهدفة بضربة في البحر الأسود يزال تمدد إلى الآبار

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تمدد حريق اندلع في منصة نفطية روسية في البحر الأسود إلى آبار قبالة الساحل غداة استهدافها، وفق موسكو، بصواريخ أوكرانية، على ما أعلنت الثلاثاء مسؤولة روسية.وقالت السناتور في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا أولغا كوفيتيدي إن "الحريق الذي اندلع في المنصة لا يزال مستعرا، حاولت سفينة (إطفاء) الاقتراب منه من دون جدوى. تمدد الحريق إلى الآبار، محاولات إخماده مستمرة"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".وكانت روسيا قد اتّهمت صباح الإثنين القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، تابعة لشركة تشيرنومورنيفتغاز، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل وفقدان أثر سبعة أشخاص.