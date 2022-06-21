أوكرانيا تؤكد أنها استهدفت منصات نفطية تستخدم ك"منشآت" عسكرية روسية في البحر الأسود

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أكّدت أوكرانيا أنها استهدفت منصات نفطية في البحر الأسود الاثنين يستخدمها الروس "كمنشآت" عسكرية لتعزيز سيطرتهم في المنطقة.وقال الناطق باسم منطقة أوديسا سيرغي براتشوك خلال مؤتمر صحافي افتراضي "في هذا الموقع، أقامت روسيا ثكنات صغيرة وخزنت معدات لأنظمة الدفاع جوي، بما في ذلك رادارات. ما يعني أن هذه المنصات استحالت منشآت لمساعدة الروس على تعزيز سيطرتهم التامة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن براتشوك قوله إنه كانت هناك أيضا أدوات "استطلاع" على منصات استخراج الغاز هذه الواقعة على مسافة 70 كيلومترا من ميناء أوديسا ميناء في جنوب أوكرانيا على البحر الأسود.والاثنين، أشار براتشوك في مقطع فيديو نشره على تلغرام إلى أن هذه المنصات "أهداف عسكرية مشروعة" لأوكرانيا: "إنها ثكنات صغيرة. إنها ليست مجرد منصة لاستخراج الغاز".ومساء الاثنين، اعتُبر سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد تعرّض المنصات لاستهداف صاروخي أوكراني، وفق مسؤول روسي.وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف المعيّن من جانب موسكو على تلغرام "نؤكد ان هناك ثلاثة جرحى وسبعة في عداد المفقودين وان عمليات البحث مستمرة".وذكر أن النيران استهدفت ثلاث منصات نفطية تابعة لشركة تشيرنومورنفتغاز ما أدى إلى إجلاء 94 شخصا كانوا في الموقع.