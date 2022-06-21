توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7,7 مليارات دولار

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وقع الجانبان المصري والسعودي 14 اتفاقية استثمارية في القاهرة بقيمة 7,7 مليارات دولار، بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الرسمية، غداة وصول ولي العهد السعودي في زيارته إلى مصر.وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مصر في مستهل جولة في المنطقة تقوده أيضاً إلى الأردن وتركيا.ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7,7 مليارات دولار".وأضافت الصحيفة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين "مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة"، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62 % لتصل إلى 9,1 مليارات دولار خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له.وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11,2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بارتفاع قدره 17 % عن العام المالي السابق له.وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في العالم جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. فقد طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.وبعد القاهرة انتقل ولي العهد السعودي إلى عمان مساء الثلاثاء في أول زيارة له إلى الأردن منذ توليه ولاية العهد في السعودية في عام 2017.وكان في إستقبال الأمير محمد في المطار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي سيناقش معه "تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، على ما أفاد مصدر رسمي أردني.ويجري محمد بن سلمان اعتبارا من الأربعاء أول زيارة له إلى تركيا منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في تشرين الأول 2018 ما أدّى إلى أزمة حادّة في العلاقة بين البلدين.