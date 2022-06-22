بايدن يهنّئ اليساري بيترو على فوزه بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا

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هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية غوستافو بيترو على فوزه بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا والتي أصبح معها أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن أعرب عن "تطلّعه إلى العمل مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي" خصوصاً في ما يتعلق بتغيّر المناخ وتنفيذ اتفاق السلام التاريخي الذي تم التوصل إليه مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2016.كما تطرّق بايدن إلى موضوع التعاون الثنائي بشأن الأمن ومكافحة المخدرات.كذلك، هنأ الرئيس الأميركي الشعب الكولومبي على إجراء انتخابات نزيهة وحرّة وأكّد دعم الولايات المتحدة لكولومبيا.وانتخب غوستافو بيترو (62 عاماً) رئيساً لكولومبيا الأحد، مع طموح بـ"تغيير" بلد يشهد أزمة.وفي الولايات المتحدة، أعرب مسؤولون جمهوريون، على غرار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عن قلقهم إزاء انتخاب بيترو وتقدّم "أيديولوجية توتاليتارية يسارية".