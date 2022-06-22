واشنطن تتعهد تطبيقًا صارمًا لحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني

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أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستطبق بحزم قانونًا دخل لتوه حيز التنفيذ وينص على حظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على "العمل القسري" الذي تقول منظمات حقوقية إن بكين تفرضه على أقلية الأويغور المسلمة.وبعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس، دخل التشريع الجديد حيز التنفيذ الثلاثاء.وهذا القانون الذي يعتبر إحدى أدوات الحكومة الأميركية لمكافحة "الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها، وفق واشنطن، هذه الأقلية المسلمة في شمال غرب الصين، يمنع إستيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة في الإقليم، أبرزها مصنوعات النسيج.