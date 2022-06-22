وزير الخارجية الروسي يزور طهران

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأنه يتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران اليوم حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وقالت الوكالة انه "من المقرر أن يجتمع لافروف غدا (الخميس) بوزير خارجيتنا" من دون مزيد من التفاصيل.وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه إيران وروسيا، الدولتان الخاضعتان لعقوبات دولية، في أيار إنهما تريدان تعزيز علاقاتهما في قطاعي الطاقة والتجارة عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لطهران.كذلك تأتي في سياق المحادثات النووية الإيرانية التي انطلقت في فيينا في نيسان 2021 بين إيران والقوى العظمى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والمتوقفة منذ آذار.