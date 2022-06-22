موسكو تغير عنوان السفارة الأميركية تكريما للانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا

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غيّرت بلدية موسكو اليوم، العنوان الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الروسية تكريما للانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا، وهي طريقة للتنديد بالدعم الأميركي لكييف.وقالت البلدية في بيان إن "سفارة الولايات المتحدة في روسيا لديها عنوان جديد رسمي".وباتت البعثة الدبلوماسية الآن في ساحة "جمهورية دونيتسك الشعبية" اسم احدى المنطقتين الانفصاليتين في دونباس بأوكرانيا اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما في شباط قبل بدء الهجوم على أوكرانيا.وتم إعطاء هذا الاسم لمفترق طرق لم يكن يطلق عليه اسم حتى الآن قرب السفارة. وأسماء الشوارع المحيطة بالبعثة الدبلوماسية لا تتغير.تم اختيار هذا العنوان الرسمي الجديد بعد تصويت عبر الإنترنت نظمته سلطات موسكو وشارك فيه 278684 شخصا بحسب بيان البلدية.تذكر هذه الخطوة باجراء مماثل قامت به الولايات المتحدة. ففي 2018، تم إطلاق اسم "بوريس نيمتسوف بلازا" على قسم من الجادة الممتدة قرب سفارة روسيا في واشنطن في إشارة الى المعارض الروسي الذي تم اغتياله عام 2015 قرب الكرملين.