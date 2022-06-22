مطار دمشق يستأنف عمله الخميس بعد نحو أسبوعين على غارات إسرائيلية

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أعلنت وزارة النقل السورية أن مطار دمشق الدولي سيعود إلى الخدمة بدءاً من الخميس، بعد نحو أسبوعين على غارات إسرائيلية طالت مدرجاته وأجبرت السلطات على تعليق الرحلات عبره.وعلّقت السلطات السورية في العاشر من حزيران كلّ الرحلات عبر مطار دمشق بانتظار إصلاح الأضرار الجسيمة التي طالته، وخصوصاً مدرج الهبوط، جراء غارات إسرائيلية.وأعلنت وزارة النقل في بيان أن مطار دمشق الدولي في الخدمة اعتباراً من يوم غد الخميس، مشيرة إلى أنه يمكن لجميع النواقل الجوية استئناف رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتباراً من هذا التاريخ.وأوضحت الوزارة أن المطار سيعمل بكل طاقته لخدمة المسافرين والشركات المشغّلة، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي.واستهدفت الغارات الإسرائيلية المطار ومحيطه فجر العاشر من حزيران، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي طال أيضاً مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط المطار.