أخبار دولية
22 حزيران 2022 - 14:17
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جولة بن سلمان الاقليمية... أهميتها بتوقيتها

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Lebanon News
هي ليست مجرّد جولة عادية لولي العهد السعودي، بل هي جولة تكتسب أهمية في توقيتها وأهدافها على حد سواء. 
 
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