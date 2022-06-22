أخبار دولية
22 حزيران 2022 - 14:17
22/06/2022 14:17:00
جولة بن سلمان الاقليمية... أهميتها بتوقيتها
جولة بن سلمان الاقليمية... أهميتها بتوقيتها
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LBCI News Lebanon
هي ليست مجرّد جولة عادية لولي العهد السعودي، بل هي جولة تكتسب أهمية في توقيتها وأهدافها على حد سواء.
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