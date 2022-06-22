وزير الخارجية الروسي يصل طهران لاجراء محادثات

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران الأربعاء في زيارة تستمر يومين استهلها بلقاء مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، على ما اوردت مصادر رسمية.وذكر الموقع الالكتروني للتلفزيون الإيراني "التقى لافروف الرئيس رئيسي لدى وصوله إلى طهران".ومن المقرر أن يجري الوزير الروسي "مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول الاتفاق النووي والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وتعزيز التعاون في مجال التجارة والطاقة، فضلا عن تطوير التعاون مع أوراسيا ودول القوقاز"، بحسب المصدر نفسه.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية ان "من المقرر أن يجتمع لافروف الخميس بوزير خارجيتنا" من دون مزيد من التفاصيل.