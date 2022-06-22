خطوط بروكسل الجوية تلغي 315 رحلة نهاية الأسبوع بسبب إضراب موظفيها

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أعلنت خطوط بروكسل الجوية التابعة لشركة لوفتهانزا إلغاء أكثر من 300 رحلة بسبب إضراب موظفيها المقرر من الخميس إلى السبت والذي سيؤثر على نحو 40 ألف مسافر.وقالت الشركة إنه بسبب الإضراب الذي سينفذه الطيارون وطواقم الطيران، ستكون قادرة فقط على توفير "حوالي 40 بالمئة من برنامج الطيران الأصلي".وأوضحت خطوط بروكسل الجوية في بيان أن "الإلغاءات تمثل حوالي 315 رحلة 38 منها طويلة، وتؤثر على نحو 40 ألف مسافر".وصرّحت المتحدثة باسم الشركة مايكي أندريس لوكالة فرانس برس "تم إخطار الركاب المعنيين وعرضت عليهم بدائل. وإذا فضلوا عدم السفر يمكنهم استرداد ثمن التذكرة بالكامل".