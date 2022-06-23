الأمم المتحدة تناشد إيران عدم بتر أصابع ثمانية رجال أدينوا بجرائم سرقة

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ناشدت الأمم المتحدة إيران التراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع ثمانية ثمانية رجال أدينوا بجرائم سرقة، مطالبة الجمهورية الإسلامية بإلغاء كلّ أشكال العقوبات البدنية.وأوضحت رافينا شامداساني المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ سبعة من المدانين الثمانية محتجزون في السجن المركزي بطهران.وعبّرت شامداساني في بيان عن قلق عميق إزاء عمليات البتر، الوشيكة على ما يبدو، لأصابع ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران، وحضّت السلطات على التراجع عن عمليات البتر المقرّرة.وطالبت من إيران أيضاً أن تراجع بصورة طارئة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية، بما فيها البتر والجلد والرجم، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.وبحسب الأمم المتحدة، فقد حُكم على الرجال الثمانية بقطع أربعة أصابع من أياديهم اليمنى، وقد يُنقلون إلى سجن إيفين في طهران حيث تمّ وضع مقصلة أخيراً.واستُخدمت هذه المقصلة في 31 أيار/مايو لبتر أصابع رجل آخر.