بوتين يدعو دول بريكس الى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للغرب

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) الى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية، على خلفية العقوبات غير المسبوقة المفروضة على موسكو بسبب النزاع الاوكراني.وقال بوتين خلال قمة افتراضية للمجموعة "عبر الاستناد فقط الى تعاون صادق وذي فائدة متبادلة، يمكن أن نبحث عن مخارج للوضع المتأزم الذي يضرب الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية والمتهورة لبعض الدول"، في إشارة الى تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي والذي يتجاوز في رأيه أخطار الحرب على أوكرانيا.وندد خصوصا بمحاولات هذه الدول الغربية "استغلال الآليات المالية لجعل العالم أجمع مسؤولا عن أخطائها في موضوع السياسة الاقتصادية العامة".وأكد الرئيس الروسي أن "دورا قياديا تؤديه دول بريكس هو أمر ضروري راهنا أكثر من أي وقت لبلورة سياسة توحيدية، إيجابية تهدف الى إنشاء نظام (عالمي) يكون فعليا متعدد القطب".وفي رأيه أن بريكس يمكن أن تعول في هذا السياق على دعم "دول عدة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، تتطلع الى ممارسة سياسة مستقلة".