محكمة ايرانية تطالب واشنطن بأكثر من 4 مليارات دولار تعويضا لمقتل علماء إيرانيين

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طالبت محكمة إيرانية، واشنطن بدفع أكثر من 4 مليارات دولار لتعويض أسر العلماء النوويين الذين قتلوا في السنوات الأخيرة في هجمات نسبتها طهران إلى أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو الأميركية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.ويستهدف حكم المحكمة الذي نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، الحكومة الأميركية، والرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، إلى جانب مسؤولين أميركيين كبار آخرين.وقُتل العديد من العلماء الإيرانيين الرفيعي المستوى أو المسؤولين السياسيين والأمنيين في العقد الماضي، بينهم عالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده، الذي قُتل بالقرب من طهران في هجوم استهدف موكبه في تشرين الثاني 2020.وجاء في الحكم "من الواضح أن النظام الصهيوني مسؤول عن هذه الاغتيالات".وتقول المحكمة إنها تستند إلى تحقيقات جنائية وتصريحات مسؤولين إسرائيليين، وتتهم واشنطن بدعم الدولة اليهودية بطريقة "مباشرة وغير مباشرة".وأضاف الحكم أن "الولايات المتحدة مسؤولة عن كل هذه الأعمال، بما في ذلك المساعدة والدعم وتنفيذ أعمال إرهابية ضد علماء إيرانيين".وتابع "أمرت المحكمة الحكومة الأميركية ومسؤولين بدفع 4,3 مليارات دولار كتعويضات مادية ومعنوية وعقابية".ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر شديد حاليًا بين الدول الغربية وإيران بشأن برنامجها النووي.وتوقفت المحادثات بين القوى الكبرى وإيران منذ آذار، وتهدف لإنقاذ اتفاق 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.وتعثرت المحادثات لا سيما بسبب مطالبة إيران بشطب الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية للمنظمات الإرهابية.واتهمت إيران الاثنين "الصهاينة" بقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي، في 22 أيار.