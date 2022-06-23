أخبار دولية
23 حزيران 2022 - 13:59
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تعاون روسي ايراني ودعم للتوصل الى اتفاق نووي

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Lebanon News
لافروف في طهران حاملا اكثر من ملف، وطهران تأمل في التوصل "جديا" الى اتفاق حول برنامجها النووي.
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