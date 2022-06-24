أخبار دولية
24 حزيران 2022 - 02:47
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مقتل 13 شخصاً في المكسيك في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعصابة

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مقتل 13 شخصاً في المكسيك في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعصابة
Lebanon News
قُتل أربعة عناصر من الشرطة وتسعة أفراد يشتبه في انتمائهم إلى عصابة، بينهم امرأة، خلال عملية لتحرير مختطفين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، على ما أعلنت السلطات الخميس. 
      
وبعد تبادل لإطلاق النار حصل حول منزل في ضواحي مدينة غوادالاخارا، ودام أكثر من ساعة بحسب شهود، حرر رجلان كانا مختطفين داخل المبنى، حسبما قال المدعي العام لولاية خاليسكو لويس مينديس رويس لصحافيين. 
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وأوضح رويس أن الشرطة استجابت لمكالمة عبر خط الطوارئ أبلغت أن مسلحين أخرجوا أشخاصًا مكمّمين من شاحنة صغيرة. 
      
وتوجه عناصر الشرطة إلى المكان حيث استقبلتهم امرأة أكّدت أن الابلاغ كاذب. بعد ذلك، تعرضت سيارة دورية الشرطة لإطلاق نار. 
      
وأوقف ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح خطرة خلال تبادل إطلاق النار، وتمّ ضبط أسلحة وذخيرة، حسبما أفاد حاكم خاليسكو انريكي ألفارو.  
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