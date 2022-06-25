أخبار دولية
25 حزيران 2022 - 13:58
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المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وأميركا ستعود قريبًا

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Lebanon News
لم ينتظر مسؤول السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يدخل قاعة الاجتماعات في وزارة الخارجية الايرانية حتى بدأَ الكلام عن المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وأميركا المعلّقة بحسب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ. 
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