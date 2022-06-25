المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وأميركا ستعود قريبًا

بارقة امل في مفاوضات فيينا

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LBCI News Lebanon

لم ينتظر مسؤول السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يدخل قاعة الاجتماعات في وزارة الخارجية الايرانية حتى بدأَ الكلام عن المفاوضات النووية غير المباشرة بين ايران وأميركا المعلّقة بحسب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.