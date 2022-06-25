أخبار دولية
25 حزيران 2022 - 13:06
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مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا

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مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا
Lebanon News
قُتل شرطي الجمعة في هجوم نفّذه مسلّحون يحملون متفجّرات على مركز للشرطة في وسط نيجيريا، وفق بيان للشرطة المحلية السبت.
      
ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم الذي شُنّ على مركز شرطة إيكا - أويزينيي، وهي منطقة تقع في ولاية كوجي. لكن هذه المنطقة كانت في الأشهر الأخيرة هدفاً لهجمات الجماعة الجهادية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "إيسواب"، التي يقع معقلها على بعد مئات الكيلومترات في شمال شرق نيجيريا.
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وقال المتحدث باسم شرطة كوجي وليام اوفيي ايا إنّ "جزءاً من المركز دمّره الديناميت الذي استخدمه المهاجمون".
      
وأضاف "للأسف، قُتل محقق في الشرطة في تبادل للنار مع المهاجمين"، لافتا الى صد الهجوم مع وصول التعزيزات.
      
وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن الهجوم.
 
     
 
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