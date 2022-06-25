مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا

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قُتل شرطي الجمعة في هجوم نفّذه مسلّحون يحملون متفجّرات على مركز للشرطة في وسط نيجيريا، وفق بيان للشرطة المحلية السبت.ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم الذي شُنّ على مركز شرطة إيكا - أويزينيي، وهي منطقة تقع في ولاية كوجي. لكن هذه المنطقة كانت في الأشهر الأخيرة هدفاً لهجمات الجماعة الجهادية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "إيسواب"، التي يقع معقلها على بعد مئات الكيلومترات في شمال شرق نيجيريا.وقال المتحدث باسم شرطة كوجي وليام اوفيي ايا إنّ "جزءاً من المركز دمّره الديناميت الذي استخدمه المهاجمون".وأضاف "للأسف، قُتل محقق في الشرطة في تبادل للنار مع المهاجمين"، لافتا الى صد الهجوم مع وصول التعزيزات.وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن الهجوم.