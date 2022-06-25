انفصال مئات الأطفال عن عائلاتهم بسبب النزاع في الكونغو الديموقراطية

الإعلان

أعلنت مسؤولة في الصليب الأحمر في كمبالا أنّ أكثر من 800 طفل انفصلوا عن عائلاتهم في أعقاب قتال عنيف بين القوات الحكومية والمتمرّدين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وأجبر تجدّد أعمال العنف في الأشهر الأخيرة عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم في منطقة روتشورو في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بالقرب من الحدود مع أوغندا.وأوضحت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين نكاسييتا لوكالة فرانس برس، أنّ فريقنا في الصليب الأحمر في أوغندا وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية أبلغنا أن 800 طفل انفصلوا عن عائلاتهم في ظل تصاعد العنف في منطقة روتشورو.وتكثّفت المواجهات في الأشهر الأخيرة بعدما اتهمت حركة التمرّد "ام 23" حكومة كينشاسا بعدم احترام اتفاق العام 2009 الذي كان بموجبه على الجيش دمج مقاتليها ضمن صفوفه.وأضافت المسؤولة في الصليب الأحمر أنّ 716 طفلاً غير مصحوبين بذويهم من جمهورية الكونغو الديموقراطية سُجّلوا حتى الآن في أوغندا فقط، بينما اجتمع 155 آخرون مع عائلاتهم.وأسفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان من أن الوضع الأمني في المنطقة جعل من الصعب البحث عن أشخاص مفقودين ولم شملهم مع عائلاتهم.وأوضحت اللجنة الدولية أنّ الوصول إلى مناطق النازحين الأصلية محفوف بالمخاطر كما أنّ أفراد الأسرة في حالة تنقّل مستمر.