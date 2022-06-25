الأمطار تخمد حريقاً كبيراً في إحدى الغابات بشمال قبرص اندلع الثلاثاء

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ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الجمعة السبت، على إخماد حريق غابات كبير أتى على آلاف الهكتارات وأدى إلى إخلاء قرى عدّة في شمال جزيرة قبرص.واشتعلت النيران الثلاثاء في منطقة القنطرة بسبب الرياح العاتية في الأيام الأخيرة.وحاولت الطائرات إخماده منذ ذلك الحين.وتقع القنطرة في سلسلة جبال كيرينيا في الشطر الشمالي من الجزيرة، أي "جمهورية شمال قبرص التركية" المعترف بها فقط من أنقرة.وأكد رئيس الوزراء في المنطقة المذكورة أونال أوستل أنه تمّ إخماد الحريق إلى حدّ كبير بفضل الأمطار التي سقطت مساء الجمعة، مضيفاً: "لقد نجونا من كارثة ضخمة".ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وفقاً للسلطات القبرصية التركية، لكنّه دمّر حوالى 2600 هكتار. وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنّه تمّ إخلاء أربع قرى على الأقل.وبحسب مدير إدارة الغابات في شمال قبرص جميل كارزا أوغلو، بات الحريق تحت السيطرة لكنّ رجال الإطفاء ما زالوا يعملون في الموقع الذي لا يزال الدخان يتصاعد منه.وشكر أوستل للقواعد العسكرية البريطانية في جمهورية قبرص وإسرائيل والسلطات القبرصية اليونانية "جهودها في مكافحة الحريق".وأرسلت حكومة جمهورية قبرص المعترف بها طائرات قاذفة للمياه للمساعدة في إخماد الحريق، الأمر الذي قامت به إسرائيل أيضاً.وتعاونت القواعد العسكرية البريطانية عبر إرسال طائرتين مروحيّتين.