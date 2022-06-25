جونسون يحض مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا

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حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، متعهدا تقديم دعم مالي إضافي لكييف.وقال جونسون في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: "أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".وأعلن داونينغ ستريت في بيان، أن بريطانيا مستعدة لتقديم ضمانات قروض أخرى بقيمة 429 مليون جنيه استرليني (525 مليون دولار)، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى نفاد الأموال بحلول الخريف في حال عدم ضخ سيولة جديدة.وبهذا التعهد، يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 1,8 مليار دولار.ويتعرض جونسون لضغوط داخلية خصوصا بسبب هزيمته في انتخابات محلية، غير أن دعمه لأوكرانيا بقي ثابتا. وقد زار كييف مرتين منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط وأرسل أسلحة فتاكة إلى الجيش الأوكراني قبل الحلفاء الغربيين الآخرين.وسينضم جونسون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة إيطاليا وكندا واليابان في قلعة إلماو في بافاريا للمشاركة في قمة مجموعة السبع من 26 إلى 28 حزيران، على أن يعقب القمة اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد.ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع الاثنين عبر الفيديو.ووفقًا لبيان داونينغ ستريت، يُتوقّع أن يدعو زيلينسكي الحلفاء إلى تقديم دعم طويل الأجل لبلاده التي مزقتها الحرب. وجاء في البيان أيضا أن "أي مؤشر على التراخي أو التردد في الدعم الغربي لأوكرانيا سيصب مباشرة في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وقال المتحدث باسم جونسون إنه في ظل احتدام المعارك، يجب أن يدخل الدعم الغربي لأوكرانيا "مرحلة جديدة"، معتبرا أن السؤال المطروح يتعلق بالطريقة الفضلى لـ"تمكين" أوكرانيا.وأشار الى أن "هذا ما سيسأله رئيس الوزراء في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي"، كاشفا أن جونسون "سيشجع زملاءه القادة على زيادة دعمهم الاقتصادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا".وقال المتحدث: "في موازاة ذلك، يجب علينا تصعيد العقوبات ضد بوتين وأعوانه، لضمان شعورهم بكلفة همجيتهم".